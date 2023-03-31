Глава Минобороны Украины Резников подтвердил подготовку ВСУ к контрнаступлению

Глава Минобороны Украины Алексей Резников Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины действительно готовятся к контрнаступлению, заявил министр обороны страны Алексей Резников на встрече с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности.

«Благодаря поставкам западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки до коллективных учений подразделений бригадного уровня», – сказал он.

Напомим, ранее Резников заявил, что ВСУ планируют контрнаступление одновременно на нескольких направлениях.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц ранее рассказал все возможные сценарии анонсированного контрнаступления Киева и отметил бесперспективность планов Запада. Находясь на месте, он увидел не только готовность российских сил к отражению любых, даже внезапных атак противника, но и высокий моральный дух и «боевой азарт» бойцов ВС РФ.

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