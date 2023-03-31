Путин освободил от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии.

«Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Латвийской Республике», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Аналогичный указ касается посла России в Эстонии Владимира Липаева.

Напомним, в конце января этого года Латвия потребовала, чтобы российский посол Михаил Ванин покинул республику до 24 февраля. В этот же срок Россию должен был покинуть латвийский посол Марис Риекстиньш.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 МИД Эстонии заявил, что российский посол в Таллине должен покинуть эстонскую столицу 7 февраля этого года одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы.