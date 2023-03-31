Кремль считает очень опасной темой обсуждение размещения миротворцев на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обсуждение странами Евросоюза возможной переброски миротворческих сил на территорию Украины является потенциально очень опасной темой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то, конечно, это потенциально очень опасное обсуждение. В данном случае потенциально – это очень опасная тема», – сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга.

Как отметил Песков, подобные силы в мировой практике применяются обычно с согласия обеих сторон.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страны Европейского союза уже близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину. По его словам, ЕС близок к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров принятым и легитимным стал вопрос о том, могут ли страны-члены Евросоюза в какой-либо форме отправить войска некого миротворческого типа на Украину или же лучше подобного не делать.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения техники и переброски оружия. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии, заявил политик. По мнению белорусского лидера, если боевые не остановить прямо сейчас, начнется новый виток эскалации.