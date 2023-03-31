WSJ призвала власти США выслать из страны российского посла и всех журналистов в ответ на арест Гершковича

Репортер WSJ Эвана Гершковича арестовали по делу о шпионаже Фото: соцсети

Издание The Wall Street Journal призвало правительство США выслать российского посла и всех российских журналистов в качестве ответа на задержание корреспондента WSJ Эвана Гершковича.

“Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать”, – считает издание. По их мнению, данный инцидент является индикатором снижения возможности Вашингтона защищать американцев от "нападений".

Также в своем сообщении редакция WSJ назвала защиту своих граждан первейшей обязанностью властей США. Напомним, журналиста Эвана Гершковича арестовали по делу о шпионаже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Гершкович задержан с поличным, а в Кремле давно следили за деятельностью журналиста.