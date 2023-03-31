Песков заявил, что не в курсе побега сына главы Красноярского края Усса из-под домашнего ареста в Италии Фото: архив "КП"

В Кремле ничего не знают о подробностях побега сына главы Красноярского края Александра Усса из-под домашнего ареста в Милане, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Абсолютно ничего. Честно говоря, я даже не имел возможности ознакомиться с этими публикациям, поэтому не знаю. Ничего не готов сказать», – прокомментировал представитель Кремля информацию о побеге Артема Усса.

Напомним, в Италии считают, что побег Артема Усса из-под домашнего стал возможен благодаря помощи нескольких сообщников, подозревается участие в освобождении заключенного в том числе «российских служб». В день побега сын губернатора ждал водитель недалеко от дома, а электронный браслет, который он носил, сработал с опозданием на пару минут, пишет Corriere della Sera.

Ранее генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Альдо Ди Джакомо заявил, что сомневается в возможности поимки сбежавшего Артема Усса, отметив, что тот имел в запасе всего несколько минут, чтобы скрыться из-под ареста.