СБУ начала обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Фото: EAST NEWS

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) рано утром в субботу, 1 апреля, начали проводить обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).

Митрополит сообщил, что утром в субботу, 1 апреля, ему было предъявлено подозрения со стороны украинских властей и у него дома «сейчас будут обыски». Как он заявляет, ему «в двух словах» объяснили, что суть его обвинения в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

«СБУ пришли в дом владыки Павла, обыски уже идут. Это 42-й корпус в Лавре», - приводит РИА Новости слова митрополита.

Напомним, днем ранее, 31 марта, митрополит Павел заявил, что в ближайшее время может начаться «разбройнический напад» на Киево-Печерской лавры. Незадолго до этого секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости выселить монахов канонической Украинской православной церкви из лавры, обещая при этом, что не будут применять силу при «очистке от людей государственного заповедника» и «физически за бороды таскать» никого не будут.