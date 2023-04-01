Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отправлен под домашний арест Фото: EAST NEWS

Наместник Киево-Печерской лавры митрополита Павел (Лебедя) сообщил, что был отправлен под домашний арест.

«Мне дали домашний арест», - приводит украинское издание «Вести.ua» заявление митрополита, которое он сделал в разговоре с прихожанами.

Павел сообщил, что ему «нужно подписать протокол», а также о том, что он был вызван на допрос, который должен состояться только в 12.00 мск, после чего ему изберут меру пресечения.

Как писал сайт KP.RU, рано утром в субботу, 1 апреля, митрополит сообщил о том, что Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в начале проводить обыски в его доме. Как заявил наместник, ему «в двух словах» объяснили, что суть его обвинения заключается в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

Напомним, в пятницу, 31 марта, митрополит Павел заявил о том, что в скором времени может начаться «разбройнический напад» на Киево-Печерской лавры.