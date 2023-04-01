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НовостиОбщество1 апреля 2023 9:15

В РПЦ отреагировали на заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры

В РПЦ назвали продолжением беззакония заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры
Елизавета КУЗНЕЦОВА
РПЦ отреагировали на заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры

РПЦ отреагировали на заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры

Фото: REUTERS

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что помещение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) совершено по надуманным обвинениям, являясь таким образом «продолжением беззакония», которое осуществляют украинские власти.

«Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям - закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот "диалог" с представителями крупнейший христианской конфессии Украины», - заявил глава синодального отдела.

Напомним, наместник Киево-Печерской лавры сегодня, 1 апреля, заявил, что был отправлен под домашний арест, уточнив, что ему также «нужно подписать протокол», а позже ему изберут меру пресечения. По его словам, суть обвинения заключается в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».