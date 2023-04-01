Суд в Киеве перенес заседание по мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры из-за его самочувствия Фото: EAST NEWS

Судебное заседание над наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом перенесли из-за плохого самочувствия священника. Ожидается, что меру пресечения священнику вынесут в понедельник, 3 апреля. Заседание начнется в 09:00.

Во время слушания митрополит Павел заявил, что плохо себя чувствует. На данный момент священнослужитель покинул здание суда.

Напомним, рано утром 1 апреля к митрополиту пришли сотрудники службы безопасности Украины. Они провели обыски и объяснили, что против священнослужителя выдвинуты подозрения в связях с Россией и разжигании межрелигиозной вражды. После этого митрополита отправили под домашний арест. Днем он должен был отправиться на допрос, а затем — в суд, для избрания меры пресечения.

Сейчас на Украине происходят гонения монахов канонической православной церкви УПЦ. Их обвиняют в поддержке и связях с Россией. УПЦ выселяют из храмов, а у священников проводят обыски. Совфед готовит заявление по фактам нарушения прав верующих в связи с ситуацией на Украине.