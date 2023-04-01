Прокуроры в Киеве просят для митрополита Павла 60 дней домашнего ареста и запрет на обращение к верующим

Митрополита Павла принудительно вернули на заседание. Фото: REUTERS

Заседание суда по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу возобновилось после перерыва. Решением суда священнослужителя, который почувствовал себя плохо и в результате оказался в больнице, принудительно вернули на заседание. Об этом проинформировала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Прокуроры просят для митрополита Павла 60 дней домашнего ареста с ношением браслета и запрет на обращение к верующим, сообщает Союз православных журналистов.

Напомним, с утра в субботу, 1 апреля, в дом к митрополиту пришли сотрудники службы безопасности Украины. Во время обысков они сообщили священнослужителю, что тот подозревается в "разжигании межрелигиозной вражды и связях с Россией". Сначала митрополита оставили под домашним арестом, а затем планировали привезти на допрос.

Как писал сайт KP.RU, в этот же день началось заседание суда, на котором должен был решиться вопрос об избрании наместнику Киево-Печерской лавры меры пресечения. Однако во время слушания митрополит почувствовал себя нехорошо, его увезли в медучреждение, из-за чего слушание пришлось отложить на понедельник, 3 апреля.

Как сообщалось ранее, монахов УПЦ обвиняют в поддержке России, от них требуют покинуть храмы, у священнослужителей проводятся обыски.