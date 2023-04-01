Зеленский обсудил по телефону с Макроном сотрудничество в военной сфере Фото: REUTERS

Владимир Зеленский сообщил, что у него с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся часовой разговор по телефону. С коллегой украинский лидер обсудил обстановку на фронте и взаимодействие стран в военной сфере.

Также Зеленский сообщил, что отдельно они с Макроном остановились на «формуле мира» и дальнейших шагах по ее реализации.

Напомним, «формулу мира» Зеленский представил осенью 2022 года. Она включает следующие пункты: радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск», прекращение боевых действий, а также недопустимость эскалации конфликта.

В МИД РФ заявили, что таким образом Зеленский надеялся с помощью Запада добиться своих целей. Однако то, что Россия отдаст Украине свои территории, является лишь иллюзией киевского режима.