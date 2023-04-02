В США заявили о "подаренном" России преимуществе на Украине

В США считают, что отсутствием реальной цели на Украине Запад создает преимущество для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад создал России значительное преимущество в ситуации на Украине, так как он не имеет четкой цели вмешательства в конфликт. Соответствующее мнение выразила научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе Лиана Фикс в беседе с американским изданием Foreign Policy.

По ее оценке, западные страны отказались от постановки конкретных целей поддержки Киева во избежание деморализации украинской стороны, но на деле это скорее играет на руку Москве.

"Без четкой цели все больше западных граждан будут воспринимать конфликт как затяжную, неопределенную борьбу, что в итоге подорвет моральный дух Украины и самого Запада", - заключила Фикс.

Как ранее писал сайт KP.RU, гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что у некоторых западных государств в скором времени может появиться желание о скорейшем окончании специальной военной операции на Украине.

Вашингтон демонстрирует неготовность оказывать им финансовую поддержку, а также компенсировать их затраты на поставки вооружений, что способствует росту противодействия военной помощи Киеву в ряде стран, уверен аналитик.

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова заявила о снижении поддержки Украины. По ее словам, многие граждане республики готовы поддерживать украинских беженцев, но большинство из них отмечают ухудшение жизни из-за их появления.