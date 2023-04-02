На Западе назвали условие отказа от поддержки Украины

Запад ждет от Зеленского контрнаступления и в противном случае может прекратить поддержку Киева Фото: REUTERS

Западные страны, вероятно, откажутся от поддержки Украины, если страна не добьется прогресса на поле боя даже с поставленным Киеву вооружением. Такое мнение выразил аналитик Барри Хэнтон в статье для Associated Press.

По его оценке, Запад рассчитывает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление, чтобы улучшить условия будущих переговоров с Россией.

В противном случае западные лидеры задумаются о целесообразности дальнейших поставок вооружения и боеприпасов, считает Хэнтон.

Как ранее писал сайт KP.RU, научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе Лиана Фикс полагает, что Запад создал России значительное преимущество в ситуации на Украине, так как он не имеет четкой цели вмешательства в конфликт.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил, что конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года. По его словам, это станет вызовом для Германии, так как страна намерена оказывать поддержку Киеву "так долго, как это потребуется".