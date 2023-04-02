Паромное сообщение между турецким Трабзоном и Сочи планируется запустить с 1 мая 2023 года

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном возобновится после девятилетнего перерыва Фото: Евгения ГУСЕВА

Паромы между российским Сочи и турецким Трабзоном планируется запустить с 1 мая 2023 года. Об этом сообщил журналистам глава торгово-промышленной палаты провинции Эркут Челеби. Его слова приводит издание Yeni Akit.

Чиновник уточнил, что подписание соответствующего соглашения должно состояться в четверг, 6 апреля 2023 года.

Челеби добавил, что один паром будет вмещать 300 человек, 200 автомобилей, 12 контейнеров и шесть автобусов.

В издании уточнили, что паромной сообщение между Сочи и Трабзоном функционировало девять лет назад – с 1992 по 2014 годы.

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