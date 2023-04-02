Володин: Лидеры западных стран деградировали вместе со своим политическим строем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Политическая система западного мира полностью деградировала, вместе со своими лидерами. В высших эшелонах руководства США и Евросоюза нередко встречаются люди, за которыми числятся многочисленные уголовные дела. Об этом заявил в своих соцсетях председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Как отметил Володин, западные политические деятели давно потеряли авторитет, ведь за многими из них тянется шлейф из уголовных дел, а суды если и привлекают их - то за куда меньшие проступки, чем имеются за плечами этих людей.

«И эти люди учат жить весь мир! Западная политическая система деградировала, вместе с ней и её лидеры», - пишет Володин.

Например, председатель ГД России напомнил, что экс-президента Франции Николя Саркози приговорили за коррупцию и подкуп судей, бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель обвиняли в нарушении принципа равных возможностей для политических партий, а того же президента США Джо Байдена прямо сейчас подозревают в коррупции и воровстве секретных документов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что западных лидеров признали виновными в подрыве газопроводов Nord Stream 1 и 2 в Институте Шиллера при ООН.