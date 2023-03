В Институте Шиллера западных лидеров назвали ответственными за подрыв «Северных потоков» Фото: REUTERS

Западные лидеры ответственны за взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», а статья The New York Times о причастности проукраинской группы к подрывам является лишь попыткой скрыть это, считает представитель Института Шиллера при ООН Ричард Блэк.

«Статья является неуклюжим сокрытием того факта, что западные лидеры несут ответственность за этот акт терроризма, ввергающий население Западной Европы в обнищание», – заявил он в беседе с ТАСС.

По мнению эксперта, публикацию в The New York Times спустили американские спецслужбы в ответ на расследование журналиста Сеймура Херша. Вместе с тем в статье газеты нет ни доказательств, ни ссылок на конкретных лиц, заявил Блэк. Как полагает представитель Института Шиллера, публикация The New York Times преследовала цель заставить людей забыть о причастности американских спецслужб к подрывам газопроводов.

Напомним, ранее The New York Times заявила, что официальная позиция американских чиновников по подрыву газопроводов обратилась против киевского режима. По мнению конгрессменов США, изучивших данные собственной разведки, теракт на объектах был организован некой проукраинской группировкой.

Позже Die Zeit сообщила, что расследование Германии указывает на причастность к подрыву «Северных потоков» украинского судна.