ВС РФ продолжают успешное выполнение боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило об уничтожении двух командных пунктов украинской армии в ДНР.

“В районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ”, – уточнили в Минобороны.

В ДНР за сутки была пресечена деятельность сразу двух украинских диверсантов, а также нанесен удар по скоплениям войск в районе Ямполовки и Григоровки. Всего на Донецком направлении противник потерял до 210 военнослужащих, а также три турецких бронетранспортера Kipri и гаубицу “Мста-Б”.

ВС РФ поразили противника в 103-х районах, суммарные потери ВСУ за сутки доходят до 395 солдат. Также сбито 11 беспилотников, и уничтожен артиллерийский склад в ЛНР.

Как писал сайт KP.RU, из-за огромных потерь украинской армии в живой силе некоторые западные аналитики начинают сомневаться в возможности Киева провести запланированное на весну 2023 года наступление. По сообщениям издания Washington Post, потери ВСУ составляют около 120 тысяч человек, а, по информации бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, уже достигли отметки в 160 тысяч убитыми и ранеными.