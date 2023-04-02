Медведев назвал Жозепа Борреля большим специалистом по Дню дурака

Медведев ответил на "шутку" Борреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавнюю “шутку” главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. У себя в Twitter Дмитрий Анатольевич назвал Борреля “большим специалистом” по дурачеству.

“Что ж, по части Дня дурака Боррель большой специалист. Это его день”, – иронизировал Медведев.

Напомним, Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совбезе ООН. Глава дипломатии ЕС Боррель вслед за украинскими СМИ заявил, что “Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака”.

В Кремле же пообещали насыщенное председательство России в Совбезе ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, как постоянный член Совета безопасности ООН, будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены.