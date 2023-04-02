Появилось видео вручения Татарскому статуэтки Фото: кадр из видео

В сети появилось видео момента передачи статуэтки, в которой вероятно находилось взрывное устройство, военкору Владлену Татарскому. Кадры опубликовали сами участники творческого вечера военкора. На видео Владлен получает в подарок фигурку военного в каске. “Какой-то красивый парень. Это, что, я?” – спросил военкор за несколько минут до гибели.

Напомним, Владлен Татарский приехал из зоны проведения спецоперации на Украине в Петербург на творческий вечер. Встречу организовало движение “Кибер Фронт Z”. По сообщениям СМИ, подарок перед передачей осмотрели. Также, по словам очевидцев, Татарский возможно был знаком с девушкой, которая принесла ее в кафе.

Следственный комитет РФ уже возбудил по факту взрыва уголовное дело. По данным Минздрава, 24 человека были доставлены для оказания помощи в медицинские учреждения, шестеро из находятся в тяжелом состоянии, а 18 – средней и легкой степени тяжести.

Организаторы встречи с Татарским заявили, что принимали меры безопасности, но не смогли предотвратить трагедию. Они не могут разглашать подробности происшествия, потому что общаются со следствием.

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