Мария Захарова - о гибели Владлена Татарского: Запад стал соучастником расправы Киева над журналистами

Захарова прокомментировала молчание Запада по поводу взрыва в Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Захарова раскритиковала Запад за отсутствие реакции на насильственную гибель российских журналистов, которую “киевский режим” с восторгом оценивает как успех.

“Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются”, – заявила Захарова. Также она считает, что подобное игнорирование Западом данных событий можно трактовать не только как “соглашательство”, но и как соучастие.

Захарова подчеркнула, что именно благодаря российским военкорам мир видит правдивые и оперативные кадры о происходящем на Украине. Это люди, "стоящие на страже истины, над которой мировой мейнстрим уже надругался."

- Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг, - добавила дипломат.

Напомним, в воскресение, 2 апреля 2023 года, в кафе “Стрит-бар” в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, а также пострадали по меньшей мере 24 человека. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту взрыва и проводит необходимые меры по восстановлению деталей происшествия и установлению всех причастных.

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