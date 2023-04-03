Дарья Трепова задержана по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского

Задержана Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к покушению на Владлена Татарского.

Сотрудники Следственного комитета (СК) Российской Федерации совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Как сообщается, подозреваемая была задержана на заранее снятой квартире.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, вечером в воскресенье, 2 апреля, в кафе, которое расположено в центре Санкт-Петербурга, прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский. Кроме того, пострадали свыше 30 человек. Сообщалось, что на данный момент трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как писал сайт KP.RU, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по этому взрыву.

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