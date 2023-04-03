НАК: спланированное украинскими спецслужбами убийство Татарского реализовано с помощью агентуры ФБК* Навального

2 апреля, в кафе в центре Санкт-Петербурга, прогремел взрыв, жертвой которого был Владлен Татарский, также пострадали свыше 30 человек. Фото: REUTERS

Национальный антитеррористический комитет (НАК) в понедельник, 3 апреля, заявил, что совершенный в кафе в Санкт-Петербурге взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.

«Террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией"* Навального», - сказано в заявлении НАК, где отмечается, что активной его сторонницей была задержанная Дарья Трепова.

Напомним, днем ранее, 2 апреля, в кафе в центре Санкт-Петербурга, прогремел взрыв, жертвой которого был Владлен Татарский, также пострадали свыше 30 человек. На данный момент трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. По подозрению в причастности ко взрыву была задержана Дарья Трепова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

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