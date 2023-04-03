Япония покупает российскую нефть по ценам выше потолка в 60 долларов за баррель Фото: REUTERS

Япония покупает нефть из России по ценам выше установленного странами «Большой семерки» потолка в 60 долларов за баррель, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации The Wall Street Journal, это стало возможным после получения согласия США на покупку российской нефти по ценам выше предельного уровня для собственных компаний. Отмечается, что объем закупок хоть и незначительный, но «представляет собой разрыв в единстве возглавляемых США усилий по установлению глобального предела в 60 долларов за баррель на закупки российской сырой нефти».

Вместе с тем получение согласия от Вашингтона говорит о сохраняющейся зависимости Японии от поставок энергоносителей из России. Как говорится в сообщении, речь идет не только о нефти, но и об импорте газа.

Напомним, ранее страны Евросоюза и G7 не смогли договориться об изменении потолка цен российскую нефть.

Как писал сайт KP.RU, потолок цен на сырую нефть из России вступил в силу с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты – с 5 февраля 2023. Предельная цена составляет 60 долларов за баррель. При этом предполагается наличие определенного переходного периода. Так, для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января, будет предусмотрена отсрочка в 45 дней.

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