Российские силы продолжают постепенное освобождение Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала “Россия 24” сообщил об успешном продвижении российских сил в Артемовске. По его словам, российские подразделения почти вплотную подошли к ЖД станции в центре Артемовска.

“Артемовское направление: <...> сейчас подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части”, – заявил врио главы ДНР.

Недавно о “критической ситуации” для украинской армии в Артемовске сообщал и подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его мнению, Киев понимает это и отправляет свои элитные подразделения, чтобы хоть как-то помешать российским силам продвигаться вглубь города.

Напомним, для властей Украины город Артемовск является как политически, так и стратегически чрезвычайно важным городом. По мнению Зеленского, падение ВСУ в Бахмуте (Артемовске) может привести к давлению Запада и собственных граждан в сторону компромиссов с Россией, а также развалит всю оборону украинской армии на Донецком направлении.

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