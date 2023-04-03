Норвегия и Дания направят на Украину восемь тысяч артиллерийских снарядов

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Норвегия и Дания в рамках сотрудничества отправят на Украину восемь тысяч артиллерийских снарядов. Об этом стало известно в понедельник, 3 апреля, из сообщения, опубликованного министерствами обороны скандинавских стран.

Как уточняется в релизе, речь идет об артиллерийских 155 миллиметровых снарядах. Отмечается, что их направят в дополнение к 19 самоходным артиллерийским установкам (САУ) CAESAR, которые Дания уже поставила Киеву.

По словам главы Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, Украина все еще ощущает на себе острую нехватку боеприпасов. Поэтому стране будет оказана военная помощь в виде передачи артиллерийских снарядов.

Когда именно Украина получит боеприпасы, в сообщении не говорится.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале Дания передала Украине 19 установок CAESAR. Тогда скандинавская страна отметила, что направила весь свой запас такого вооружения. В благодарность министерство обороны Украины заявило, что Дания является «настоящим другом».

Напомним также, что ранее Норвегия и 17 стран - членов ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов калибра 155 миллиметров для поставок на Украину, а также для восстановления собственных запасов.

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