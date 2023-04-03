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НовостиПолитика3 апреля 2023 10:40

Украинский военнопленный заявил, что ВСУ по-прежнему не получили от Британии танки Challenger

Прибытие техники ожидалось еще в марте, отметил военнослужащий ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ по-прежнему не получили от Британии танки Challenger

ВСУ по-прежнему не получили от Британии танки Challenger

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины так и не получили от Великобритании танки Challenger, заявил украинский военнопленный из 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

«Говорили в феврале о том, что в 25 бригаду поступят британские танки Challenger, что к концу марта они должны поступить. Собственно, командование доводило, что вот эти позиции, которые мы держали, надо держать до конца марта и потом поступят эти танки и будет легче. Где оно все?», – рассказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, по словам военнопленного, в его подразделении были несколько неисправных бронетранспортеров МТ-ЛБ и одна боевая машина пехоты. Как заявил украинский боец, в первой половине февраля стало понятно, что позиции, которые обороняли ВСУ, не удастся удерживать долго. Вскоре российские войска выкосили удерживаемый украинскими подразделениями лес артиллерией и танками, после чего все блиндажи стали заметны.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские танкисты завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и уже вернулись на Украину. В течение нескольких недель тренировок их обучали совместной боевой работе на танках.

Как писал сайт KP.RU, 14 января власти Великобритании одними из первых среди западных стран заявили о намерении передать Украине 14 танков Challenger 2.

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