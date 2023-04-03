Пушилин заявил, что силы России успешно блокируют дороги на Авдеевку

Российские силы продолжают наступление в Авдеевке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала “Россия 24” заявил об успешном продвижении российских подразделений в Авдеевке. Он отметил, что ситуация для украинской армии сложная, но в данный момент речи об окружении города не идет.

“Пока говорить об оперативном окружении преждевременно, но создается ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника. Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит”, – сообщил Пушилин, отметив серьезность укреплений ВСУ в городе.

Напомним, российские силы постепенно окружают Авдеевку таким же образом, как и Артемовск. Сложность положение украинской армии в городе признавал руководитель пресс-центра сил обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что падение Артемовска и Авдеевки вынудил ВСУ отступать за Днепр и предрекал российской армии серьезный прорыв на этом направлении.