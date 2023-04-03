Польша закупает вдвое больше российского газа, чем весь Евросоюз

Польша по-прежнему закупает сжиженный углеводородный российский газ и является крупнейшим импортером в ЕС. Фото: Shutterstock

Польша по-прежнему закупает сжиженный углеводородный российский газ и является крупнейшим импортером в ЕС. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Как отметили авторы статьи, импортированный из России газ в Польше является одной седьмой частью топлива на рынке.

В прошлом году Польша потратила 710,3 млн на покупку российского сжиженного газа. При том что целиком Евросоюз произвел закупки на 417 млн. Таким образом Польша является лидирующим импортером. В статье также отметили, что СУГ не облагается санкциями как природный газ.

Рекордные объемы сырья из России продолжает импортировать и Испания. Причина - та же - сжиженный природный газ не находится под санкциями.

Сайт KP.RU писал о том, что российский газ подешевеет для Молдавии. В апреле стоимость топлива упадет с 1 011 долларов до 673 долларов за тысячу кубометров