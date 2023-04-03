Финляндия вступит в НАТО 4 апреля 2023 Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия официально станет членом НАТО во вторник, 4 апреля, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии, и она станет членом альянса», – сказал глава НАТО на пресс-конференции.

В январе 2023 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Швеция и Финляндия не исполнили обязательства перед Анкарой по членству в НАТО.

Напомним, ранее Турция ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО. За ратификацию документа было подано 276 голосов. Таким образом, последний барьер на пути вступления в Североатлантический альянс для Финляндии был снят. Почему так произошло и чем подобные решения обернутся для Финляндии, в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказал военный эксперт Александр Шарковский.