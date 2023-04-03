Минобороны РФ: ВС России уничтожили около 125 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Российские военные продолжают выполнение поставленных задач в ходе СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило о ликвидации российскими силами около 125 бойцов украинской армии на Купянском и Краснолиманском направлениях. Суммарные потери противника в живой силе со всех направлений за прошедшие сутки составили до 465 солдат. Наибольшие потери противник продолжает нести на Донецком направлении – там за сутки было уничтожено до 285 бойцов ВСУ.

Всего в течение прошедших суток артиллерия ВС России при поддержке тактической авиации и ракетных войск нанесла удар по живой силе и технике в 98 районах спецоперации. Отдельно в сводке сообщили о перехвате десяти ракет РСЗО “HIMARS” и “Смерч”, а также об уничтожении семи украинских беспилотников.

Напомним, потери Киева в ходе спецоперации некоторые немецкие чиновники оценивают уже в 120 тысяч человек. Огромные потери украинской армии заставляют некоторых экспертов сомневаться в возможности ВСУ провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.