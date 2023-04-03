Российские войска уничтожили до 285 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили до 285 военнослужащих и наемников украинской армии на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наемников», – рассказал он во время брифинга.

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Российскими войсками были уничтожены также два склада с боеприпасами ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС России уничтожили на Донецком направлении до 260 бойцов ВСУ и 21 единицу техники.

Ранее стало известно, что потери ВСУ в ходе спецоперации доходят до 880 солдат за сутки, а всего Киев уже потерял до 120 тысяч человек.