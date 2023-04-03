Казань примет саммит БРИКС в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Казани саммита глав государств стран БРИКС в 2024 году, когда РФ будет председательствовать в организации.

«Определить Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Образовать Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Главой Организационного комитета будет назначен помощник президента России Юрий Ушаков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин был приглашен на саммит БРИКС в ЮАР министром иностранных дел республики Наледи Пандор. Она также критически высказалась об ордере Международного уголовного суда об "аресте" российского лидера.

В прошлом году в МИД России заявляли, что интерес присоединиться к БРИКС выразили около 15 государств.