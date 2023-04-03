Илья Резник посоветовал сбежавшим из России артистам возвращаться на Родину: «Может, люди простят»

Илья Резник дал совет уехавшим из России из-за спецоперации артистам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист России Илья Резник в интервью журналисту KP.RU Александру Гамову дал совет российским артистам, покинувшим Россию после начала спецоперации на Украине и находящимся в данный момент за рубежом. По его мнению, артистам следует вернуться, так как за границей их не ждет ничего хорошего, а вот в России их могут простить.

“За границей они долго не продержатся. Первые концерты для наших эмигрантов пройдут, а потом острота их поступков пропадает, нивелируется, интерес к ним угасает. И у них жизнь будет очень грустная. Поэтому, я бы посоветовал возвращаться на Родину, где их любили. И, может быть, люди все простят им и начнут опять уважать”, – считает Резник.

Также он подчеркнул, что отмена концертов уехавших артистов вполне ожидаема в связи с их критикой спецоперации.

“Конечно, рейтинги у сбежавших артистов упали, конечно, публика испытывает разочарование глубочайшее. Но есть же у них и такие поклонники, которые с ума сходят. А другие не переживают – ну и Бог с ними, заслужили. Это разные мнения”, – заявил музыкант.

Напомним, продюсер Сергей Лавров на историческом примере предрек возвращение уехавших артистов в Россию. Сайт KP.RU недавно рассказывал о других артистах и музыкантах, которые массово едут защищать Донбасс и поднимать боевой дух российских бойцов.