Власти Санкт-Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе военкора Татарского миллион рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Санкт-Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе Владлена Татарского 1 млн рублей. Социальную помощь получат и пострадавшие: тяжело раненные — по 500 тыс. рублей, остальные — по 250 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в кафе в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате теракта погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Также ранения получили более 30 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в причастности к убийству была задержана Дарья Трепова. По данным следствия, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального.

Ранее Дмитрий Медведев призвал сообщать об известных случаях финансирования Украиной российских граждан и проектов.

*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом