В ООН заявили, что обеспокоены взрывом в кафе Cанкт-Петербурга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены взрывом в кафе Санкт-Петербурга. Он отказался комментировать решение Следственного комитета квалифицировать инцидент как теракт и сообщил, что ждет результатов расследования.

— Мы с озабоченностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит блогер и ранены многие другие люди, — сказал Дюжаррик.

Напомним, уголовное дело о взрыве в «Стрит-баре №1 на Университетской набережной Санкт-Петербурга об убийстве общественно опасным способом журналиста Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, переквалифицировали в теракт. Помимо военкора пострадали 33 человека.

Подозреваемую в причастности к произошедшему Дарью Трепову задержали. Девушка призналась, что принесла на мероприятие статуэтку, но сообщила, что якобы не знала о ее содержимом. При этом известно, что Трепова сразу после взрыва обрезала волосы и несколько часов каталась по Петербургу на такси, пытаясь запутать следствие.

НАК сообщил, что теракт готовили спецслужбы Украины.

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