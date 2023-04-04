Лавров: ЕС на долгие годы потерял Россию

Лавров заявил, что ЕС потерял Россию надолго. Фото: REUTERS

Евросоюз потерял Россию из-за своих недружественных действий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Евросоюз «потерял» Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения», - сказал Лавров в интервью изданию АиФ, которое опубликовано во вторник 4 апреля.

По словам Лаврова, Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение и отметил, что в ответ на враждебные шаги Москва будет действовать при необходимости жестко.

В то же время, если Европа откажется от антироссийского курса в пользу взаимоуважительного диалога, РФ рассмотрит это предложение, подчеркнул министр.

Напомним, правительство России утвердило список недружественных государств в марте 2022 года. Что это значит, читайте здесь на KP.RU.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что считает неточным определение «недружественные страны». Есть недружественные элиты в определенном количестве стран, объяснил глава государства.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что недружественные страны превозносят «фашистских палачей». При этом политик добавил, что никто не сможет уничтожить историческую память.