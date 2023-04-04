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НовостиПолитика4 апреля 2023 4:03

В США согласились с позицией РФ по ядерной войне

В Белом доме называли ядерную войну недопустимой
Мария ПАВЛОВА
В США признали правильность российской позиции о недопустимости ядерного конфликта.

В США признали правильность российской позиции о недопустимости ядерного конфликта.

Фото: REUTERS

Вашингтон согласен с позицией Москвы о недопустимости ядерной войны и невозможности победить в подобном конфликте. Об этом заявил заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Мы, честно говоря, согласны с ним», - цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец разобрал российскую стратегию отражения гипотетического глобального удара США. Следующая спецоперация России лишит США соблазна начать ядерную войну.

Профессор МГИМО Подберезкин объяснил, что ничто не поможет Западу повлиять на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии.

Возможна ли «маленькая ядерная война» из-за Украины и кто ее начнет, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем США нанесли учебный удар ядерным оружием по Санкт-Петербургу.