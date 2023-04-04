Рогов объяснил частные удары ВСУ по Мелитополю прощупыванием почвы для попытки наступления на Запорожье

Частые удары ВСУ по Мелитополю могут быть связаны с прощупыванием почвы для возможного наступления Фото: REUTERS

Увеличение количества обстрелов Мелитополя Вооруженными силами Украины связано с потребностью Киева прощупать почву для возможного наступления на Запорожскую область, считает член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Это связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», – заявил он в беседе с ТАСС.

По мнению Рогова, ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления в любое время, при этом Запорожское направление является для них приоритетным.

Напомним, член главного совета администрации Запорожья заявлял, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Запорожской области бронетехнику и артиллерийское вооружение западного производства.

Ранее Вооруженные силы России сорвали наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области. Российские силы поразили 25 целей и более 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ.