Глава Минфина США Йеллен высказала сожаление сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ Фото: REUTERS

Решение о сокращение уровня добычи нефти странами ОПЕК+ вызывает сожаление и не будет способствовать экономическому росту, считает министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

«Принятое ОПЕК решение вызывает сожаление. Я думаю, что это очень неконструктивный поступок в настоящее время, когда важно попытаться удержать цены на энергоносители на низком уровне», – сказала она журналистам.

Как заявила глава Минфина США, снижение цен на бензин по сравнению с прошлогодним пиком помогло ограничить инфляцию. Сокращение добычи нефти членами ОПЕК+ «добавит неопределенности» на фоне высокой инфляции, добавила Йеллен.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что снижение уровня добычи нефти Россией и Саудовской Аравией вызвано интересами мировой энергетики.

В воскресенье, 2 апреля, некоторые страны ОПЕК+ заявили, что с мая и до конца года уменьшат производство нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Сайт KP.RU разбирался, как это отразится на России.