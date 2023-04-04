Стали известны последние слова Трампа перед арестом

Дональд Трамп станет первым бывшим главой США, которому предъявят уголовные обвинения Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп назвал собственный арест сюрреалистичным. Также он добавил, что не может поверить в то, что «это происходит в Америке».

Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором прокомментировал возможный арест.

— Это кажется таким сюрреалистичным. Вау, они собираются меня арестовать. Не верится, что это происходит в Америке, — написал он.

Напомним, экс-президента США арестовали перед предъявлением ему обвинений. Это формальная процедура. Ожидается, что заседание будет длиться около получаса, после чего Трамп свободно покинет суд.

Слушание проходит в уголовном суде Манхэттена. Сам Трамп раскритиковал выбранное место — в некоторых районах штата за республиканцев голосовали менее процента населения.

Напомним, Дональд Трамп станет первым бывшим главой США, которому предъявят уголовные обвинения. Пока точно неизвестно, что именно ему вменяют, но сообщалось, что обвинения выдвинут по более 30 пунктам.