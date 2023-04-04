Киев намерен принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донбасса

Украинские власти намерены принудительно эвакуировать детей из подконтрольной Киеву части ДНР. Фото: REUTERS

Украинские власти намерены принудительно вывезти 126 детей из 21 населенного пункта, находящегося на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Такие планы обнародовало Министерство реинтеграции Украины во вторник 4 апреля.

«Члены координационного штаба единогласно поддержали решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса, где ситуация в сфере безопасности остается критической», - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что в принудительной эвакуации будут задействованы спецэкипажи полиции «Белый ангел». Из каких конкретно населенных пунктов и куда будут вывозиться дети, не сообщается.

Ранее жительница Артемовска, мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко рассказала о насильственном вывозе детей из Артемовска украинскими войсками. В принудительной эвакуации несовершеннолетних были задействованы подразделения «Белый ангел» и «Феникс», уточнила женщина.

Тем временем власти Украины жалуются на попытки родителей спрятать своих детей от принудительной эвакуации из Авдеевки. Жители города всеми силами пытаются не отдавать детей местному руководству. Подробности здесь на KP.RU.