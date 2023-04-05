Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 апреля 2023 23:54

США на коронации Карла III будет представлять жена Байдена

Президент США намерен встретиться с британским королем в будущем
Мария ПАВЛОВА
На коронации британского монарха будет присутствовать первая леди США Джилл Байден, президент не приедет.

На коронации британского монарха будет присутствовать первая леди США Джилл Байден, президент не приедет.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на коронации Карла III. Соединенные Штаты на этой церемонии будет представлять первая леди Джилл Байден. Об этом американский лидер заявил в телефонном разговоре с королем Великобритании, который состоялся во вторник 4 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент поздравил короля с предстоящей коронацией и сообщил, что первая леди Джилл Байден с нетерпением ждет возможности посетить ее от имени США», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что Байден намерен провести встречу с британским монархом в будущем.

«Поездки за рубеж сильно выматывают 80-летнего Байдена, в связи с чем в администрации стремятся свести их количество к минимуму, оставляя только самые необходимые иностранные визиты», - так объяснили западные СМИ отказ Байдена посетить церемонию коронации Карла III.

Тем временем Карл III намерен пригласить принца Гарри на коронацию в день рождения его сына. Коронация Карла III и его супруги королевы-консорта состоится 6 мая 2023 года. В этот день отмечает день рождения сын Гарри и Меган Арчи.

О чем сказал Карл III британцам в своем первом телевизионном обращении к нации, читайте здесь на KP.RU.