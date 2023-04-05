США на коронации Карла III будет представлять жена Байдена

На коронации британского монарха будет присутствовать первая леди США Джилл Байден, президент не приедет. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на коронации Карла III. Соединенные Штаты на этой церемонии будет представлять первая леди Джилл Байден. Об этом американский лидер заявил в телефонном разговоре с королем Великобритании, который состоялся во вторник 4 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент поздравил короля с предстоящей коронацией и сообщил, что первая леди Джилл Байден с нетерпением ждет возможности посетить ее от имени США», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что Байден намерен провести встречу с британским монархом в будущем.

«Поездки за рубеж сильно выматывают 80-летнего Байдена, в связи с чем в администрации стремятся свести их количество к минимуму, оставляя только самые необходимые иностранные визиты», - так объяснили западные СМИ отказ Байдена посетить церемонию коронации Карла III.

Тем временем Карл III намерен пригласить принца Гарри на коронацию в день рождения его сына. Коронация Карла III и его супруги королевы-консорта состоится 6 мая 2023 года. В этот день отмечает день рождения сын Гарри и Меган Арчи.

О чем сказал Карл III британцам в своем первом телевизионном обращении к нации, читайте здесь на KP.RU.