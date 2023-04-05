Экс-сотрудник Белого дома Крейг считает ядерную войну неизбежной

Экс-сотрудник Белого дома считает ядерный конфликт между США и Россией неизбежным. Фото: REUTERS

Безрассудная политика Вашингтона неизбежно приведет к ядерному конфликту между США и Россией, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, который работал в администрации Рональда Рейгана. Эксперт заострил внимание на том, что США стремятся к мировой гегемонии и намерены «уничтожить препятствие в виде России» на пути к ней.

«Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию», - написал Робертс в статье, которую опубликовал на своем сайте.

Робертс посоветовал американцам наслаждаться жизнью и перестать беспокоиться о будущем.

«Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет», - резюмировал он.

Тем временем экс-президент США Билл Клинтон пожалел, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия. Подробности здесь на KP.RU.

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