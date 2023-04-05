Экс-президент США Клинтон пожалел, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия

Билл Клинтон пожалел, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия. Фото: REUTERS

Экс-президент США Билл Клинтон пожалел о своей причастности к отказу Украины от ядерного оружия в 1994 году. Об этом Клинтон сказал в интервью ирландскому телеканалу RTE во вторник 4 апреля.

«Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [украинцев] согласиться отказаться от ядерного оружия», - сказал Клинтон.

76-летний политик заявил, что считает решение Москвы начать специальную военную операцию на Украине «ошибочным» и призвал Европу и США «поддерживать Украину».

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом вернуть Украине статус ядерного государства. В документе говорится о том, что Украина «имеет право пользоваться» этим видом оружия.

После этого Дмитрий Медведев прокомментировал петицию с призывом разместить на Украине ядерное оружие США. По мнению Зампреда Совбеза, в России могут ответить петицией о превентивном ядерном ударе.

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