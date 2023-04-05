Ударный беспилотник ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский ударный беспилотник упал рядом с Запорожской атомной электростанцией, сообщил командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность ЗАЭС.

По информации РИА Новости, Вооруженные силы Украины запустили к станции дрон польского производства весом более двух килограммов. Как отметил военный, расположение обломков беспилотника свидетельствует о том, что целью атаки могла быть инфраструктура ЗАЭС. Причины падения дрона сейчас устанавливаются.

Напомним, в начале марта ВСУ обстреляли Энергодар, несколько взрывов прогремело в районе промзоны рядом с Запорожской атомной электростанцией.

На прошлой неделе ЗАЭС посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Вместе с ним на станцию приехали 10 сотрудников агентства, в том числе три инспектора, которые заменили своих коллег, находившихся на ЗАЭС. Они пробудут там в течение двух месяцев.