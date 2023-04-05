Власти Запорожской области опровергли слухи об эвакуации населения региона

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов Фото: соцсети

Эвакуация населения Запорожской области не готовится, сообщения киевских властей об этом являются вбросом, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Украинские спецслужбы продолжают бесноваться, пытаясь посеять панику среди населения ложными вбросами в соцсетях о якобы готовящейся эвакуации населения. Ничего подобного не было и нет», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил член администрации Запорожской области, Россия в состоянии защищать свои территории и своих граждан, а оборона региона постоянно усиливается.

Напомним, Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины стягивают к линии соприкосновения в Запорожской области бронетехнику и артиллерийское вооружение западного производства.

Ранее Вооруженные силы России сорвали наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области. Российские силы поразили 25 целей и более 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ.