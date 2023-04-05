ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии НАТО 5 апреля 2023 года

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка 5 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщил об очередном обстреле украинской армией города Донецк. По сообщению представительства ДНР в СЦКК было зафиксировано три удара из артиллерии НАТО по Куйбышевскому району города.

“После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм”, – заявило представительство республики в своем телеграм-канале.

Напомним, последний крупный обстрел Донецка прошел 12 марта 2023 года. Тогда из реактивных систем залпового огня ВСУ выпустили шесть ракет по Буденновскому и Калининскому районам столицы ДНР.

Основной опорный пункт ВСУ в этом районе постепенно окружают российские силы, и украинское командование признает, что Авдеевка может стать для армии Украины вторым Артемовском.