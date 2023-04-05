Президент Франции Макрон прибыл с государственным визитом в Китай

Ожидается, что Макрон в рамках своего визита встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 5 апреля, начал свой государственный визит в Китай. Кадры приземления самолета в аэропорту Пекина, на котором прибыл французский лидер, опубликовало Центральное телевидение Китая.

Ожидается, что Макрон в рамках своего визита встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин рассказала, что президент Франции приедет в Китай с государственным визитом в среду, 5 апреля, и пробудет там три дня. В Пекин Макрона пригласил Си Цзиньпин, уточняла Хуа Чуньин.

Напомним, ранее Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец писало, что в Пекине глава Франции планирует встретиться с руководством Китая и обсудить с ним ситуацию на Украине. Сообщалось также, что Макрон также намерен "предостеречь Пекин от военной поддержки России".

Ранее Politico писало, что в Вашингтоне и Евросоюзе не верят в то, что визит президента Франции в Китай повлияет на ситуацию на Украине.