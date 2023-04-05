Захарова назвала втягивание стран Северной Европы в НАТО завершением эры безопасности региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вступление Финляндии в НАТО и подготовка к присоединению к альянсу Швеции знаменуют собой завершение эры безопасности в Северной Европе, считает официальный представитель Министерств иностранных дел России Мария Захарова.

«Втягивание в НАТО завершило эту эру, полностью закрыло какие-либо разговоры относительно того, что этот регион теперь преисполнен безопасности. Это новые реалии», – заявила дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

Как отметила Захарова, Соединенные Штаты, находясь на другом континенте, рассуждают о безопасности в Европе из сугубо личных и прагматичных интересов, никак не связанных с интересами европейских стран.

Напомним, накануне Финляндия официально стала членом НАТО. Сайт KP.RU разбирался, к чему это приведет.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления в Североатлантический альянс Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к военно-политическому блоку.