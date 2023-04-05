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НовостиПолитика5 апреля 2023 9:13

В МИД России оценили вероятность восстановления договора с США о ДСНВ

Замглавы МИД России Рябков назвал невысокими шансы на восстановление договора с США о ДСНВ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России назвали невысокими шансы на восстановление договора с США о ДСНВ

В МИД России назвали невысокими шансы на восстановление договора с США о ДСНВ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шансы на восстановление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) небольшие, считает заместитель министра иностранных России Сергей Рябков.

«Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России», – заявил он в эфире радиостанции Sputnik.

В противном случае ДСНВ будет обречен, предупредил дипломат. Заключение новых соглашений в ядерной сфере зависят также от действий Соединенных Штатов, добавил Рябков.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Затем законопроект единогласно одобрили в Госдуме и Совфеде. Власти США неоднократно говорили о желании приступить к переговорам по вопросу ДСНВ, однако это станет возможным только после исправления всех нарушений, отмечали в Кремле.